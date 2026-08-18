سعر Lotos اليوم

السعر المباشر لمشروع Lotos (LTS) اليوم هو $ 0.0159428، مع تغير بنسبة 3.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LTS الحالي إلى USD هو $ 0.0159428 لكل LTS.

يحتل Lotos حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,120,239، مع عرض متداول قدره 132.99M LTS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LTS بين $ 0.01582658 (أدنى) و$ 0.01650174 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04767392، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01367182.

على المدى القصير، تحرك LTS بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-11.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.75K.

معلومات سوق Lotos (LTS)

القيمة السوقية $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M الحجم (24 ساعة) $ 11.75K$ 11.75K $ 11.75K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.94M$ 15.94M $ 15.94M إمداد دورة التداول 132.99M 132.99M 132.99M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lotos هي $ 2.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.75K. العرض المتداول لـ LTS يبلغ 132.99M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.94M.