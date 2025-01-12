سعر Lost World (LOST)
سعر Lost World (LOST) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.30K. يتم تحديث سعر LOST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lost World الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.93
- تغيير سعر Lost World خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.04M
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خلال اليوم، كان سعر Lost World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lost World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lost World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lost World مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-34.69%
|60 يوم
|$ 0
|-47.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lost World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lost Worlds is an NFT platform experience where NFTs are geographically bound to real world locations for collectors to discover and mint. The LOST Token is a governance, access and rewards representation of the Lost Worlds ecosystem. In order to access Lost Worlds, you will need to stake LOST tokens onto the platform. Staking your tokens for access comes with a number of current and future incentives based on how many tokens you are staking.
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