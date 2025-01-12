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سعر Lost World (LOST) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.30K . يتم تحديث سعر LOST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lost World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.93 - تغيير سعر Lost World خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.04M

أداء سعر Lost World (LOST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lost World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lost World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lost World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lost World مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -34.69% 60 يوم $ 0 -47.38% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lost World (LOST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lost World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.63%

معلومات سوق Lost World (LOST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: