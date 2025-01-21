سعر Lost (LOST)
سعر Lost (LOST) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LOST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lost الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.32
- تغيير سعر Lost خلال اليوم هو -9.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lost مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lost مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lost مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lost مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.07%
|30 يوم
|$ 0
|+19.22%
|60 يوم
|$ 0
|+8.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lost: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-9.07%
-34.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LOST is an innovative and community-focused project that resides on the Solana (SOL) blockchain. It is distinguished by its unique approach to on-chain analysis, which aims to enhance transparency and security within the Solana ecosystem. By scrutinizing blockchain transactions and activities, LOST identifies and exposes rogue developers and dubious projects, providing the community with essential insights and warnings.
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