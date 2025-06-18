احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EGG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EGG.

سعر LoserChick EGG (EGG) المباشر لليوم هو USD 0.00739826 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EGG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LoserChick EGG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.82 - تغيير سعر LoserChick EGG خلال اليوم هو -0.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LoserChick EGG (EGG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LoserChick EGG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LoserChick EGG مقابل USD هو $ -0.0000692129 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LoserChick EGG مقابل USD هو $ -0.0000764410 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LoserChick EGG مقابل USD هو $ -0.001766096740705325 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.56% 30 يوم $ -0.0000692129 -0.93% 60 يوم $ -0.0000764410 -1.03% 90 يوم $ -0.001766096740705325 -19.27%

تحليل سعر LoserChick EGG (EGG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LoserChick EGG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00739751$ 0.00739751 $ 0.00739751 24 ساعة مرتفع $ 0.00744104$ 0.00744104 $ 0.00744104 عالية طوال الوقت $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.56% تغير السعر (7 أيام) -1.12%

معلومات سوق LoserChick EGG (EGG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: