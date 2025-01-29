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سعر Loser Coin (LOWB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LOWB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Loser Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 428.34 - تغيير سعر Loser Coin خلال اليوم هو +11.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Loser Coin (LOWB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Loser Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Loser Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Loser Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Loser Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +11.61% 30 يوم $ 0 -32.22% 60 يوم $ 0 -21.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Loser Coin (LOWB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Loser Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00270218$ 0.00270218 $ 0.00270218 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +11.61% تغير السعر (7 أيام) +0.27%

معلومات سوق Loser Coin (LOWB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: