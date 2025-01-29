سعر Loser Coin (LOWB)
سعر Loser Coin (LOWB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LOWB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Loser Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 428.34
- تغيير سعر Loser Coin خلال اليوم هو +11.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Loser Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Loser Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Loser Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Loser Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.61%
|30 يوم
|$ 0
|-32.22%
|60 يوم
|$ 0
|-21.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Loser Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+11.61%
+0.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Losercoin (ticker symbol: $LOWB) is a project initiated by two poor guys from China, one is a father of two kids from a village, the other one is a coder living a miserable life by working 60 hours a week . Two founders first heard about Bitcoin in 2017, and had lost a ton of money by trading cryptocurrencies. They started this project as an open journey and were fully prepared to lose everything. Losercoin was publicly launched on April 21, 2021 (No Initial Coin Offering), and two founders have added their whole life savings into the liquidity pool. It is guaranteed that the project team will not pump the price of $LOWB due to lack of capital, and no rug pull.
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