معلومات سعر Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 115,819$ 115,819 $ 115,819 أدنى سعر $ 108,449$ 108,449 $ 108,449 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.33% تغير السعر (7 أيام) -1.33%

سعر Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) في الوقت الحقيقي هو $111,142. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ENZOBTC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـENZOBTC على الإطلاق هو $ 115,819، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 108,449.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ENZOBTC -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -1.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

القيمة السوقية $ 124.60M$ 124.60M $ 124.60M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 124.60M$ 124.60M $ 124.60M إمداد دورة التداول 1.12K 1.12K 1.12K إجمالي العرض 1,121.08726415 1,121.08726415 1,121.08726415

القيمة السوقية الحالية لـ Lorenzo Wrapped Bitcoin هي $ 124.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ENZOBTC يبلغ 1.12K، مع إجمالي عرض 1121.08726415. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.60M.