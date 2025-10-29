سعر Lorenzo Wrapped Bitcoin المباشر اليوم هو 111,142 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ENZOBTC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ENZOBTC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Lorenzo Wrapped Bitcoin المباشر اليوم هو 111,142 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ENZOBTC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ENZOBTC بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ENZOBTC

معلومات سعر ENZOBTC

الوثيقة البيضاء لـ ENZOBTC

الموقع الرسمي لـ ENZOBTC

اقتصاد توكن ENZOBTC

توقعات سعر ENZOBTC

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Lorenzo Wrapped Bitcoin

سعر Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ENZOBTC إلى USD:

$111,142
$111,142$111,142
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:42:47 (UTC+8)

معلومات سعر Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 115,819
$ 115,819$ 115,819

$ 108,449
$ 108,449$ 108,449

--

--

-1.33%

-1.33%

سعر Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) في الوقت الحقيقي هو $111,142. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ENZOBTC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـENZOBTC على الإطلاق هو $ 115,819، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 108,449.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ENZOBTC -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -1.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

$ 124.60M
$ 124.60M$ 124.60M

--
----

$ 124.60M
$ 124.60M$ 124.60M

1.12K
1.12K 1.12K

1,121.08726415
1,121.08726415 1,121.08726415

القيمة السوقية الحالية لـ Lorenzo Wrapped Bitcoin هي $ 124.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ENZOBTC يبلغ 1.12K، مع إجمالي عرض 1121.08726415. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.60M.

سجل سعر Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lorenzo Wrapped Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lorenzo Wrapped Bitcoin مقابل USD هو $ +622.0284314000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lorenzo Wrapped Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lorenzo Wrapped Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ +622.0284314000+0.56%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Lorenzo Wrapped Bitcoin ( ENZOBTC )

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Lorenzo Wrapped Bitcoin (USD)

كم ستكون قيمة Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Lorenzo Wrapped Bitcoin.

تحقق الآن من توقعات سعر Lorenzo Wrapped Bitcoin!

عملة ENZOBTC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ENZOBTC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

كم يساوي Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) اليوم؟
سعر ENZOBTC المباشر في USD هو USD 111,142، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ENZOBTC إلى USD الحالي؟
سعر ENZOBTC إلى USD الحالي هو $ 111,142. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Lorenzo Wrapped Bitcoin ؟
القيمة السوقية لعملة ENZOBTC هي $ 124.60M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ENZOBTC؟
العرض المتداول لتوكن ENZOBTC هو 1.12K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ENZOBTC؟
حقق ENZOBTC سعرًا قياسيًا قدره 115,819 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ENZOBTC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 108,449 ENZOBTC.
ما هو حجم تداول ENZOBTC؟
حجم تداول ENZOBTC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ENZOBTC هذا العام؟
قد يرتفع ENZOBTC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ENZOBTC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:42:47 (UTC+8)

تحديثات Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,091.97
$113,091.97$113,091.97

-1.35%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.93
$4,007.93$4,007.93

-2.17%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04259
$0.04259$0.04259

-8.29%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.30
$194.30$194.30

-2.31%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3295
$3.3295$3.3295

-13.68%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.93
$4,007.93$4,007.93

-2.17%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,091.97
$113,091.97$113,091.97

-1.35%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.30
$194.30$194.30

-2.31%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6254
$2.6254$2.6254

-0.40%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19311
$0.19311$0.19311

-3.33%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.04560
$0.04560$0.04560

+2,180.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000060
$0.000000000000000000000060$0.000000000000000000000060

+445.45%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002466
$0.00002466$0.00002466

+279.38%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.196
$2.196$2.196

+192.80%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008824
$0.0008824$0.0008824

+91.53%