توكنوميكس Lorenzo stBTC (STBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lorenzo stBTC (STBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lorenzo stBTC (STBTC) Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance. الموقع الرسمي: https://www.lorenzo-protocol.xyz/ اشتر STBTC الآن!

توكنوميكس Lorenzo stBTC (STBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lorenzo stBTC (STBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 118.50M $ 118.50M $ 118.50M إجمالي العرض: $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K العرض المتداول: $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 118.50M $ 118.50M $ 118.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 122,512 $ 122,512 $ 122,512 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 61,389 $ 61,389 $ 61,389 السعر الحالي: $ 115,477 $ 115,477 $ 115,477 معرفة المزيد عن سعر Lorenzo stBTC (STBTC)

توكنوميكس Lorenzo stBTC (STBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lorenzo stBTC (STBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن STBTC!

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