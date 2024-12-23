سعر Lorenzo stBTC (STBTC)
سعر Lorenzo stBTC (STBTC) المباشر لليوم هو USD 94,677. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 215.64M. يتم تحديث سعر STBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lorenzo stBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.81K
- تغيير سعر Lorenzo stBTC خلال اليوم هو -1.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.28K
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خلال اليوم، كان سعر Lorenzo stBTC مقابل USD هو $ -1,895.57415276638 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lorenzo stBTC مقابل USD هو $ -782.1835032000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lorenzo stBTC مقابل USD هو $ +48,581.8267671000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lorenzo stBTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1,895.57415276638
|-1.96%
|30 يوم
|$ -782.1835032000
|-0.82%
|60 يوم
|$ +48,581.8267671000
|+51.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lorenzo stBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.82%
-1.96%
-6.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance.
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