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سعر Lorenzo stBTC (STBTC) المباشر لليوم هو USD 94,677 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 215.64M . يتم تحديث سعر STBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lorenzo stBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.81K - تغيير سعر Lorenzo stBTC خلال اليوم هو -1.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.28K

أداء سعر Lorenzo stBTC (STBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lorenzo stBTC مقابل USD هو $ -1,895.57415276638 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lorenzo stBTC مقابل USD هو $ -782.1835032000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lorenzo stBTC مقابل USD هو $ +48,581.8267671000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lorenzo stBTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,895.57415276638 -1.96% 30 يوم $ -782.1835032000 -0.82% 60 يوم $ +48,581.8267671000 +51.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lorenzo stBTC (STBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lorenzo stBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 93,575$ 93,575 $ 93,575 24 ساعة مرتفع $ 96,573$ 96,573 $ 96,573 عالية طوال الوقت $ 107,110$ 107,110 $ 107,110 تغير السعر (1 ساعة) +0.82% تغير السعر (1يوم) -1.96% تغير السعر (7 أيام) -6.58%

معلومات سوق Lorenzo stBTC (STBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: