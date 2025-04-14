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سعر Lord Of SOL (LOS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 198.20K . يتم تحديث سعر LOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lord Of SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Lord Of SOL خلال اليوم هو -1.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Lord Of SOL (LOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lord Of SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lord Of SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lord Of SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lord Of SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.37% 30 يوم $ 0 -10.33% 60 يوم $ 0 -45.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lord Of SOL (LOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lord Of SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00171875$ 0.00171875 $ 0.00171875 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) -1.37% تغير السعر (7 أيام) +22.43%

معلومات سوق Lord Of SOL (LOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: