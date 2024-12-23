سعر Looter (LOOTER)
سعر Looter (LOOTER) المباشر لليوم هو USD 0.01920548. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 858.49K. يتم تحديث سعر LOOTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Looter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 850.12
- تغيير سعر Looter خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 44.70M
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خلال اليوم، كان سعر Looter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Looter مقابل USD هو $ -0.0027213377 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Looter مقابل USD هو $ +0.0142320922 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Looter مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0027213377
|-14.16%
|60 يوم
|$ +0.0142320922
|+74.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Looter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Looter is a multi-chain suite of trading tools. You name it, MEV protected transactions, lighting fast sniping - we've got it all.
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€0.018245206
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¥3.0031609076
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