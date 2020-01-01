توكنوميكس Looped Hype (LHYPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Looped Hype (LHYPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Looped Hype (LHYPE) loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects. الموقع الرسمي: https://loopedhype.com/ اشتر LHYPE الآن!

توكنوميكس Looped Hype (LHYPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Looped Hype (LHYPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 52.86M $ 52.86M $ 52.86M إجمالي العرض: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M العرض المتداول: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 52.86M $ 52.86M $ 52.86M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 50.36 $ 50.36 $ 50.36 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 9.34 $ 9.34 $ 9.34 السعر الحالي: $ 41.34 $ 41.34 $ 41.34 معرفة المزيد عن سعر Looped Hype (LHYPE)

توكنوميكس Looped Hype (LHYPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Looped Hype (LHYPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LHYPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LHYPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LHYPE، استكشف السعر المباشر لتوكن LHYPE!

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