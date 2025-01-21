احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LPBNB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LPBNB.

سعر Loop BNB (LPBNB) المباشر لليوم هو USD 678.14 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LPBNB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Loop BNB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.73 - تغيير سعر Loop BNB خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Loop BNB (LPBNB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Loop BNB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Loop BNB مقابل USD هو $ +14.0062357460 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Loop BNB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Loop BNB مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +14.0062357460 +2.07% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Loop BNB (LPBNB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Loop BNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 742.14$ 742.14 $ 742.14 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.23%

معلومات سوق Loop BNB (LPBNB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: