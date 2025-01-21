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سعر Loong Chenchen (LOONG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LOONG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Loong Chenchen الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.83 - تغيير سعر Loong Chenchen خلال اليوم هو -0.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Loong Chenchen (LOONG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Loong Chenchen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Loong Chenchen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Loong Chenchen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Loong Chenchen مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.53% 30 يوم $ 0 +1.04% 60 يوم $ 0 -13.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Loong Chenchen (LOONG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Loong Chenchen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -0.53% تغير السعر (7 أيام) +29.26%

معلومات سوق Loong Chenchen (LOONG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: