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سعر Loon Network (LOON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LOON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Loon Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.01K - تغيير سعر Loon Network خلال اليوم هو -0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Loon Network (LOON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Loon Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Loon Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Loon Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Loon Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.17% 30 يوم $ 0 -12.59% 60 يوم $ 0 -52.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Loon Network (LOON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Loon Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.17% تغير السعر (7 أيام) -2.48%

معلومات سوق Loon Network (LOON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: