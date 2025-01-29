سعر Loon Network (LOON)
سعر Loon Network (LOON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LOON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Loon Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.01K
- تغيير سعر Loon Network خلال اليوم هو -0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Loon Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Loon Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Loon Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Loon Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.17%
|30 يوم
|$ 0
|-12.59%
|60 يوم
|$ 0
|-52.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Loon Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.17%
-2.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Loon Network (Loon) aims to establish a long-term concept of a decentralized cross-chain lending network between chains. The mission of this network is to provide basic network support for data transfer, credit intercommunication, and asset interconnection between chains.
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