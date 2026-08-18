سعر LooksRare اليوم

السعر المباشر لمشروع LooksRare (LOOKS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LOOKS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LOOKS.

يحتل LooksRare حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 167,276، مع عرض متداول قدره 992.98M LOOKS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LOOKS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.1، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LOOKS بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-0.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 125.06.

معلومات سوق LooksRare (LOOKS)

القيمة السوقية $ 167.28K$ 167.28K $ 167.28K الحجم (24 ساعة) $ 125.06$ 125.06 $ 125.06 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 168.46K$ 168.46K $ 168.46K إمداد دورة التداول 992.98M 992.98M 992.98M إجمالي العرض 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453

القيمة السوقية الحالية لـ LooksRare هي $ 167.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 125.06. العرض المتداول لـ LOOKS يبلغ 992.98M، مع إجمالي عرض 992975247.2397453. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 168.46K.