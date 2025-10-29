معلومات سعر Looks Good (SENDIT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00683355$ 0.00683355 $ 0.00683355 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.49% تغير السعر (1يوم) -8.23% تغير السعر (7 أيام) -23.63% تغير السعر (7 أيام) -23.63%

سعر Looks Good (SENDIT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SENDIT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSENDIT على الإطلاق هو $ 0.00683355، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SENDIT -2.49% على مدار الساعة الماضية، -8.23% على مدار 24 ساعة، و -23.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Looks Good (SENDIT)

القيمة السوقية $ 157.93K$ 157.93K $ 157.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 287.15K$ 287.15K $ 287.15K إمداد دورة التداول 549.98M 549.98M 549.98M إجمالي العرض 999,975,370.318473 999,975,370.318473 999,975,370.318473

القيمة السوقية الحالية لـ Looks Good هي $ 157.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SENDIT يبلغ 549.98M، مع إجمالي عرض 999975370.318473. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 287.15K.