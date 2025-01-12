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سعر looking for cooks ($SCANNING) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.38K . يتم تحديث سعر $SCANNING مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق looking for cooks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.52 - تغيير سعر looking for cooks خلال اليوم هو -2.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 951.87M

أداء سعر looking for cooks ($SCANNING) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر looking for cooks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر looking for cooks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر looking for cooks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر looking for cooks مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.75% 30 يوم $ 0 -31.31% 60 يوم $ 0 -95.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر looking for cooks ($SCANNING)

اكتشف أحدث تحليلات سعر looking for cooks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.01% تغير السعر (1يوم) -2.75% تغير السعر (7 أيام) -20.28%

معلومات سوق looking for cooks ($SCANNING)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: