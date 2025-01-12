سعر looking for cooks ($SCANNING)
سعر looking for cooks ($SCANNING) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.38K. يتم تحديث سعر $SCANNING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق looking for cooks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.52
- تغيير سعر looking for cooks خلال اليوم هو -2.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 951.87M
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خلال اليوم، كان سعر looking for cooks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر looking for cooks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر looking for cooks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر looking for cooks مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.75%
|30 يوم
|$ 0
|-31.31%
|60 يوم
|$ 0
|-95.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر looking for cooks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.01%
-2.75%
-20.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Scanning is a crypto meme coin, the narrative refers to "scanning", which means scanning crypto currencies to find the next big one. Our team genuinely sees this going to 100s of millions as it’s a really good narrative, millions of people scan meme coins every single day just to hopefully scan the next big thing and what Scanning ($Scanning) is all about is exactly that. this coin is a fair launch as he ca was sent to our communities as soon as we launched
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