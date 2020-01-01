توكنوميكس Looby by Stephen Bliss (LOOBY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Looby by Stephen Bliss (LOOBY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Looby by Stephen Bliss (LOOBY) LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes. الموقع الرسمي: https://www.looby.love/ اشتر LOOBY الآن!

توكنوميكس Looby by Stephen Bliss (LOOBY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Looby by Stephen Bliss (LOOBY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 356.54K $ 356.54K $ 356.54K إجمالي العرض: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M العرض المتداول: $ 952.95M $ 952.95M $ 952.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 374.12K $ 374.12K $ 374.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00344273 $ 0.00344273 $ 0.00344273 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00037414 $ 0.00037414 $ 0.00037414 معرفة المزيد عن سعر Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

توكنوميكس Looby by Stephen Bliss (LOOBY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Looby by Stephen Bliss (LOOBY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LOOBY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LOOBY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LOOBY، استكشف السعر المباشر لتوكن LOOBY!

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