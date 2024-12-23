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سعر Looby by Stephen Bliss (LOOBY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 713.56K . يتم تحديث سعر LOOBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Looby by Stephen Bliss الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.72K - تغيير سعر Looby by Stephen Bliss خلال اليوم هو -17.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 952.95M

أداء سعر Looby by Stephen Bliss (LOOBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Looby by Stephen Bliss مقابل USD هو $ -0.000159757124808511 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Looby by Stephen Bliss مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Looby by Stephen Bliss مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Looby by Stephen Bliss مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000159757124808511 -17.65% 30 يوم $ 0 -70.66% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Looby by Stephen Bliss: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00344273$ 0.00344273 $ 0.00344273 تغير السعر (1 ساعة) -1.09% تغير السعر (1يوم) -17.65% تغير السعر (7 أيام) -29.87%

معلومات سوق Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: