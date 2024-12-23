سعر Looby by Stephen Bliss (LOOBY)
سعر Looby by Stephen Bliss (LOOBY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 713.56K. يتم تحديث سعر LOOBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Looby by Stephen Bliss الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.72K
- تغيير سعر Looby by Stephen Bliss خلال اليوم هو -17.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 952.95M
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خلال اليوم، كان سعر Looby by Stephen Bliss مقابل USD هو $ -0.000159757124808511 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Looby by Stephen Bliss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Looby by Stephen Bliss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Looby by Stephen Bliss مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000159757124808511
|-17.65%
|30 يوم
|$ 0
|-70.66%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Looby by Stephen Bliss: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.09%
-17.65%
-29.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes.
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