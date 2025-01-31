سعر longfu (LONGFU)
سعر longfu (LONGFU) المباشر لليوم هو USD 0.0272086. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LONGFU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق longfu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.39
- تغيير سعر longfu خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر longfu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر longfu مقابل USD هو $ -0.0015379688 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر longfu مقابل USD هو $ +0.0013888466 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر longfu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0015379688
|-5.65%
|60 يوم
|$ +0.0013888466
|+5.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر longfu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LONGFU, a unique token, thrives in the digital realm of the Binance Smart Chain (BSC), injecting boundless vitality into the 2024 Spring Festival Gala. LONGFU represents Longfu, conveying beautiful wishes for prosperity, happiness, and success.
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