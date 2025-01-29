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سعر Long Nose Dog (LONG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LONG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Long Nose Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 105.62K - تغيير سعر Long Nose Dog خلال اليوم هو +28.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Long Nose Dog (LONG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Long Nose Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Long Nose Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Long Nose Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Long Nose Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +28.08% 30 يوم $ 0 +36.10% 60 يوم $ 0 -14.53% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Long Nose Dog (LONG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Long Nose Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +28.08% تغير السعر (7 أيام) +23.36%

معلومات سوق Long Nose Dog (LONG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: