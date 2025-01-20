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سعر Long Bitcoin (LONG) المباشر لليوم هو USD 0.101851 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LONG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Long Bitcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Long Bitcoin خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Long Bitcoin (LONG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Long Bitcoin مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Long Bitcoin مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Long Bitcoin مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Long Bitcoin مقابل USD هو $ +0.0000003557445101 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ 0.0000000000 0.00% 90 يوم $ +0.0000003557445101 +0.00%

تحليل سعر Long Bitcoin (LONG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Long Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.101851$ 0.101851 $ 0.101851 24 ساعة مرتفع $ 0.101851$ 0.101851 $ 0.101851 عالية طوال الوقت $ 0.75015$ 0.75015 $ 0.75015 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Long Bitcoin (LONG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: