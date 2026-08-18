سعر Lombard BTC اليوم

السعر المباشر لمشروع Lombard BTC (LBTC) اليوم هو $ 64,482، مع تغير بنسبة 2.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LBTC الحالي إلى USD هو $ 64,482 لكل LBTC.

يحتل Lombard BTC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 661,088,045، مع عرض متداول قدره 10.25K LBTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LBTC بين $ 62,896 (أدنى) و$ 64,728 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 125,812، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 52,119.

على المدى القصير، تحرك LBTC بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و+0.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.22M.

معلومات سوق Lombard BTC (LBTC)

القيمة السوقية $ 661.09M$ 661.09M $ 661.09M الحجم (24 ساعة) $ 5.22M$ 5.22M $ 5.22M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 661.09M$ 661.09M $ 661.09M إمداد دورة التداول 10.25K 10.25K 10.25K إجمالي العرض 10,252.49201008 10,252.49201008 10,252.49201008

القيمة السوقية الحالية لـ Lombard BTC هي $ 661.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.22M. العرض المتداول لـ LBTC يبلغ 10.25K، مع إجمالي عرض 10252.49201008. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 661.09M.