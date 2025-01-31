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سعر LollyBomb (BOMB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOMB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LollyBomb الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.96 - تغيير سعر LollyBomb خلال اليوم هو -2.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LollyBomb (BOMB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LollyBomb مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LollyBomb مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LollyBomb مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LollyBomb مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.10% 30 يوم $ 0 -25.08% 60 يوم $ 0 -33.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LollyBomb (BOMB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LollyBomb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03059595$ 0.03059595 $ 0.03059595 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.10% تغير السعر (7 أيام) +2.09%

معلومات سوق LollyBomb (BOMB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: