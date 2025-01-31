سعر Lolik Staked FTN (STFTN)
سعر Lolik Staked FTN (STFTN) المباشر لليوم هو USD 4.5. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STFTN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lolik Staked FTN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.36
- تغيير سعر Lolik Staked FTN خلال اليوم هو +133.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lolik Staked FTN مقابل USD هو $ +2.57 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lolik Staked FTN مقابل USD هو $ +1.6666888500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lolik Staked FTN مقابل USD هو $ +1.8642060000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lolik Staked FTN مقابل USD هو $ +1.80560291371871 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +2.57
|+133.08%
|30 يوم
|$ +1.6666888500
|+37.04%
|60 يوم
|$ +1.8642060000
|+41.43%
|90 يوم
|$ +1.80560291371871
|+67.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lolik Staked FTN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+133.08%
-8.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The stFTN (liquid staked Fasttoken) is a BHRC20 token on Bahamut blockchain, which represents the liquid staked version of FTN - the native currency of Bahamut blockchain. The product is a liquid staking platform that offers staking services to users on Bahamut, and soon on Ethereum, and Polygon blockchains.
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