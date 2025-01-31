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سعر Lolik Staked FTN (STFTN) المباشر لليوم هو USD 4.5 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STFTN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lolik Staked FTN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.36 - تغيير سعر Lolik Staked FTN خلال اليوم هو +133.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lolik Staked FTN (STFTN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lolik Staked FTN مقابل USD هو $ +2.57 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lolik Staked FTN مقابل USD هو $ +1.6666888500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lolik Staked FTN مقابل USD هو $ +1.8642060000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lolik Staked FTN مقابل USD هو $ +1.80560291371871 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +2.57 +133.08% 30 يوم $ +1.6666888500 +37.04% 60 يوم $ +1.8642060000 +41.43% 90 يوم $ +1.80560291371871 +67.01%

تحليل سعر Lolik Staked FTN (STFTN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lolik Staked FTN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 24 ساعة مرتفع $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 عالية طوال الوقت $ 5.01$ 5.01 $ 5.01 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +133.08% تغير السعر (7 أيام) -8.00%

معلومات سوق Lolik Staked FTN (STFTN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: