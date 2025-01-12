احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $LOLA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $LOLA.

سعر Lola Cat ($LOLA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.71K . يتم تحديث سعر $LOLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lola Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71 - تغيير سعر Lola Cat خلال اليوم هو +0.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 666.67B

أداء سعر Lola Cat ($LOLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lola Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lola Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lola Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lola Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.97% 30 يوم $ 0 -48.45% 60 يوم $ 0 -73.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lola Cat ($LOLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lola Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) +0.97% تغير السعر (7 أيام) -12.85%

معلومات سوق Lola Cat ($LOLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: