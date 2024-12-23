سعر Lola (LOLA)
سعر Lola (LOLA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 289.18K. يتم تحديث سعر LOLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lola الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.22K
- تغيير سعر Lola خلال اليوم هو -4.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Lola مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lola مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lola مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lola مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lola: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-4.67%
-87.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LOLA is an autonomous AI agent trading new pairs onchain. Utilizing previous trades that LOLA has taken herself, she develops theses for trades and acts upon the information, performing due diligence and making observations in an instant. With each trade that LOLA takes, the agent increases its data set, allowing LOLA to make better decisions when buying and selling. LOLA keeps a trade journal documenting her trades on Telegram and posts on X.
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