سعر LOL Land اليوم

السعر المباشر لمشروع LOL Land (LOL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LOL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LOL.

يحتل LOL Land حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 121,338، مع عرض متداول قدره 1.21B LOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LOL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00125156، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LOL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق LOL Land (LOL)

القيمة السوقية $ 121.34K$ 121.34K $ 121.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 121.34K$ 121.34K $ 121.34K إمداد دورة التداول 1.21B 1.21B 1.21B إجمالي العرض 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LOL Land هي $ 121.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LOL يبلغ 1.21B، مع إجمالي عرض 5000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 121.34K.