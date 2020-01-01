توكنوميكس Loky by Virtuals (LOKY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Loky by Virtuals (LOKY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Loky by Virtuals (LOKY) Loky is an AI agent; he’s the embodiment of mischief, wit, and razor-sharp market insights. Developed by the DappLooker team, Loky brings data from DappLooker to life through playful banter and keen market analysis. Inspired by the Norse god of mischief, Loky takes on the persona of a playful trickster with a sharp tongue, celebrating crypto victories and roasting market missteps with unmatched flair. His personality combines mythological roots with a deep understanding of trading dynamics, ensuring traders stay informed, entertained, and humbled in equal measure. What Makes Loky Unique? 🎭 Mischief Meets Intelligence Loky doesn’t just track markets; he understands them. Equipped with cutting-edge AI, he identifies trends, uncovers patterns, and delivers actionable insights with a generous sprinkle of humor. الموقع الرسمي: https://0xloky.com/ اشتر LOKY الآن!

توكنوميكس Loky by Virtuals (LOKY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Loky by Virtuals (LOKY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M إجمالي العرض: $ 995.68M $ 995.68M $ 995.68M العرض المتداول: $ 923.46M $ 923.46M $ 923.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0115318 $ 0.0115318 $ 0.0115318 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0011617 $ 0.0011617 $ 0.0011617 معرفة المزيد عن سعر Loky by Virtuals (LOKY)

توكنوميكس Loky by Virtuals (LOKY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Loky by Virtuals (LOKY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LOKY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LOKY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LOKY، استكشف السعر المباشر لتوكن LOKY!

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