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سعر Loky by Virtuals (LOKY) المباشر لليوم هو USD 0.00344476 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.09M . يتم تحديث سعر LOKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Loky by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.63K - تغيير سعر Loky by Virtuals خلال اليوم هو -17.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 895.68M

أداء سعر Loky by Virtuals (LOKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Loky by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00072272603930402 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Loky by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Loky by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Loky by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00072272603930402 -17.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Loky by Virtuals (LOKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Loky by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00344723$ 0.00344723 $ 0.00344723 24 ساعة مرتفع $ 0.00420679$ 0.00420679 $ 0.00420679 عالية طوال الوقت $ 0.0115318$ 0.0115318 $ 0.0115318 تغير السعر (1 ساعة) -7.37% تغير السعر (1يوم) -17.34% تغير السعر (7 أيام) -32.70%

معلومات سوق Loky by Virtuals (LOKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: