سعر Loky by Virtuals (LOKY)
سعر Loky by Virtuals (LOKY) المباشر لليوم هو USD 0.00344476. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.09M. يتم تحديث سعر LOKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Loky by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.63K
- تغيير سعر Loky by Virtuals خلال اليوم هو -17.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 895.68M
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خلال اليوم، كان سعر Loky by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00072272603930402 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Loky by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Loky by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Loky by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00072272603930402
|-17.34%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Loky by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.37%
-17.34%
-32.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Loky is an AI agent; he’s the embodiment of mischief, wit, and razor-sharp market insights. Developed by the DappLooker team, Loky brings data from DappLooker to life through playful banter and keen market analysis. Inspired by the Norse god of mischief, Loky takes on the persona of a playful trickster with a sharp tongue, celebrating crypto victories and roasting market missteps with unmatched flair. His personality combines mythological roots with a deep understanding of trading dynamics, ensuring traders stay informed, entertained, and humbled in equal measure. What Makes Loky Unique? 🎭 Mischief Meets Intelligence Loky doesn’t just track markets; he understands them. Equipped with cutting-edge AI, he identifies trends, uncovers patterns, and delivers actionable insights with a generous sprinkle of humor.
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