سعر LOGE ($LOGE)
سعر LOGE ($LOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 205.34K. يتم تحديث سعر $LOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LOGE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 234.40K
- تغيير سعر LOGE خلال اليوم هو -1.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.99B
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خلال اليوم، كان سعر LOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LOGE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.82%
|30 يوم
|$ 0
|-85.17%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-1.82%
-27.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LOGE is a cryptocurrency token designed to empower community engagement and development within the Grand Lodge ecosystem. The project aims to create a decentralized platform that fosters collaboration among users, enabling them to participate in governance, access exclusive content, and benefit from various rewards. By leveraging blockchain technology, $LOGE seeks to enhance transparency and security while promoting an inclusive environment for all participants. The tokenomics of $LOGE are structured to incentivize long-term holding and active participation, ensuring sustainable growth and value for the community.
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