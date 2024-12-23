سعر Lodestar (LODE)
سعر Lodestar (LODE) المباشر لليوم هو USD 0.02382697. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 291.96K. يتم تحديث سعر LODE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lodestar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.20
- تغيير سعر Lodestar خلال اليوم هو -0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.28M
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خلال اليوم، كان سعر Lodestar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lodestar مقابل USD هو $ -0.0087509622 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lodestar مقابل USD هو $ -0.0060346400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lodestar مقابل USD هو $ -0.05043403539678235 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.18%
|30 يوم
|$ -0.0087509622
|-36.72%
|60 يوم
|$ -0.0060346400
|-25.32%
|90 يوم
|$ -0.05043403539678235
|-67.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lodestar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.52%
-0.18%
-28.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The governance token of Lodestar Finance. Lodestar Finance is a DEFI borrowing and lending protocol on Arbitrum. Lodestar offers an array of Arbitrum native tokens and liquid staked derivatives as markets.
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