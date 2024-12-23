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سعر Lodestar (LODE) المباشر لليوم هو USD 0.02382697 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 291.96K . يتم تحديث سعر LODE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lodestar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.20 - تغيير سعر Lodestar خلال اليوم هو -0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.28M

أداء سعر Lodestar (LODE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lodestar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lodestar مقابل USD هو $ -0.0087509622 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lodestar مقابل USD هو $ -0.0060346400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lodestar مقابل USD هو $ -0.05043403539678235 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.18% 30 يوم $ -0.0087509622 -36.72% 60 يوم $ -0.0060346400 -25.32% 90 يوم $ -0.05043403539678235 -67.91%

تحليل سعر Lodestar (LODE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lodestar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02299927$ 0.02299927 $ 0.02299927 24 ساعة مرتفع $ 0.02423263$ 0.02423263 $ 0.02423263 عالية طوال الوقت $ 2.56$ 2.56 $ 2.56 تغير السعر (1 ساعة) +2.52% تغير السعر (1يوم) -0.18% تغير السعر (7 أيام) -28.62%

معلومات سوق Lodestar (LODE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: