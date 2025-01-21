سعر Locus Finance (LOCUS)
سعر Locus Finance (LOCUS) المباشر لليوم هو USD 0.110869. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LOCUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Locus Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 820.57
- تغيير سعر Locus Finance خلال اليوم هو -7.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Locus Finance مقابل USD هو $ -0.0090756591578499 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Locus Finance مقابل USD هو $ -0.0324468106 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Locus Finance مقابل USD هو $ -0.0591869278 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Locus Finance مقابل USD هو $ -0.09610428823480368 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0090756591578499
|-7.56%
|30 يوم
|$ -0.0324468106
|-29.26%
|60 يوم
|$ -0.0591869278
|-53.38%
|90 يوم
|$ -0.09610428823480368
|-46.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Locus Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-7.56%
-15.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Locus is a platform for decentralized asset management that offers tokenized yield-bearing vaults of strategies. We aim to simplify DeFi strategy building for retail investors to invest in new crypto market narratives. Our goal is to enable investors to achieve maximum profits with clear and managed risks.
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