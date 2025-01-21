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سعر Locus Finance (LOCUS) المباشر لليوم هو USD 0.110869 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LOCUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Locus Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 820.57 - تغيير سعر Locus Finance خلال اليوم هو -7.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Locus Finance (LOCUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Locus Finance مقابل USD هو $ -0.0090756591578499 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Locus Finance مقابل USD هو $ -0.0324468106 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Locus Finance مقابل USD هو $ -0.0591869278 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Locus Finance مقابل USD هو $ -0.09610428823480368 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0090756591578499 -7.56% 30 يوم $ -0.0324468106 -29.26% 60 يوم $ -0.0591869278 -53.38% 90 يوم $ -0.09610428823480368 -46.43%

تحليل سعر Locus Finance (LOCUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Locus Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.106545$ 0.106545 $ 0.106545 24 ساعة مرتفع $ 0.119945$ 0.119945 $ 0.119945 عالية طوال الوقت $ 3.4$ 3.4 $ 3.4 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) -7.56% تغير السعر (7 أيام) -15.52%

معلومات سوق Locus Finance (LOCUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: