سعر Lockness (LKN)
سعر Lockness (LKN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LKN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lockness الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03
- تغيير سعر Lockness خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lockness مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lockness مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lockness مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lockness مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-9.85%
|60 يوم
|$ 0
|-5.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lockness: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-3.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lockness is a protection, a decentralized gateway innovated for crypto payments all around the world. The only payment gateway where users can buy and sell goods and services on any platform at any time, under the protection of a P2P escrow system. The PayPal of crypto! Not only Lockness has its own mobile app and wallet for both iOS and android but also supports NFC payments.
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