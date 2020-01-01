توكنوميكس Locked Money (LMY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Locked Money (LMY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Locked Money (LMY) Locked Money--Secure Asset Management Powered by AI What is Locked Money? LM is a pioneering self-custodial platform designed for secure, efficient management of digital assets. It combines blockchain technology with advanced legal frameworks, making it a fortress for your crypto wealth. Access to your own AI Agent Your AI agent provides comprehensive insights into cryptocurrency behaviors, trends, and community dynamics, offering suggestions on DeFi protocols and predicting market movements. Fully Autonomous AI Crypto Trading Your AI agent can autonomously trade cryptocurrency by continuously analyzing market data, identifying trends, and executing trades based on pre-set strategies or real-time conditions. Self-Custody and Control With LM, you establish complete sovereignty over your digital assets through seedless vaults, providing an impenetrable method of asset management that prioritises security and user autonomy. Advanced Legal Frameworks Giving you peace of mind through legal clarity and protection. LM offers access to sophisticated legal structures like Foundations and Series LLCs, traditionally used by high-net-worth individuals for asset protection and tax efficiency. الموقع الرسمي: https://locked.money اشتر LMY الآن!

توكنوميكس Locked Money (LMY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Locked Money (LMY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 901.31M $ 901.31M $ 901.31M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 21.48M $ 21.48M $ 21.48M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00477719 $ 0.00477719 $ 0.00477719 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00188771 $ 0.00188771 $ 0.00188771 السعر الحالي: $ 0.00213946 $ 0.00213946 $ 0.00213946 معرفة المزيد عن سعر Locked Money (LMY)

توكنوميكس Locked Money (LMY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Locked Money (LMY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LMY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LMY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LMY، استكشف السعر المباشر لتوكن LMY!

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