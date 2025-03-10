سعر Locked Money (LMY)
سعر Locked Money (LMY) المباشر لليوم هو USD 0.00414788. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.53M. يتم تحديث سعر LMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Locked Money الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.95K
- تغيير سعر Locked Money خلال اليوم هو -2.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 608.41M
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خلال اليوم، كان سعر Locked Money مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Locked Money مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Locked Money مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Locked Money مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.34%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Locked Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-2.34%
-4.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Locked Money--Secure Asset Management Powered by AI What is Locked Money? LM is a pioneering self-custodial platform designed for secure, efficient management of digital assets. It combines blockchain technology with advanced legal frameworks, making it a fortress for your crypto wealth. Access to your own AI Agent Your AI agent provides comprehensive insights into cryptocurrency behaviors, trends, and community dynamics, offering suggestions on DeFi protocols and predicting market movements. Fully Autonomous AI Crypto Trading Your AI agent can autonomously trade cryptocurrency by continuously analyzing market data, identifying trends, and executing trades based on pre-set strategies or real-time conditions. Self-Custody and Control With LM, you establish complete sovereignty over your digital assets through seedless vaults, providing an impenetrable method of asset management that prioritises security and user autonomy. Advanced Legal Frameworks Giving you peace of mind through legal clarity and protection. LM offers access to sophisticated legal structures like Foundations and Series LLCs, traditionally used by high-net-worth individuals for asset protection and tax efficiency.
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