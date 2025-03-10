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سعر Locked Money (LMY) المباشر لليوم هو USD 0.00414788 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.53M . يتم تحديث سعر LMY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Locked Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.95K - تغيير سعر Locked Money خلال اليوم هو -2.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 608.41M

أداء سعر Locked Money (LMY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Locked Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Locked Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Locked Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Locked Money مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Locked Money (LMY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Locked Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00393594$ 0.00393594 $ 0.00393594 24 ساعة مرتفع $ 0.00433232$ 0.00433232 $ 0.00433232 عالية طوال الوقت $ 0.00477719$ 0.00477719 $ 0.00477719 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -2.34% تغير السعر (7 أيام) -4.13%

معلومات سوق Locked Money (LMY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: