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سعر LOCG ($LOCG) المباشر لليوم هو USD 0.00325888 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 460.82K . يتم تحديث سعر $LOCG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LOCG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04K - تغيير سعر LOCG خلال اليوم هو +6.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 141.61M

أداء سعر LOCG ($LOCG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LOCG مقابل USD هو $ +0.00021086 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LOCG مقابل USD هو $ +0.0001161067 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LOCG مقابل USD هو $ +0.0011155938 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LOCG مقابل USD هو $ -0.000000607635928198 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00021086 +6.92% 30 يوم $ +0.0001161067 +3.56% 60 يوم $ +0.0011155938 +34.23% 90 يوم $ -0.000000607635928198 -0.01%

تحليل سعر LOCG ($LOCG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LOCG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00299647$ 0.00299647 $ 0.00299647 24 ساعة مرتفع $ 0.00345133$ 0.00345133 $ 0.00345133 عالية طوال الوقت $ 0.669104$ 0.669104 $ 0.669104 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +6.92% تغير السعر (7 أيام) +20.26%

معلومات سوق LOCG ($LOCG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: