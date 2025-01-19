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سعر Local Money (LOCAL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LOCAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Local Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.67 - تغيير سعر Local Money خلال اليوم هو -24.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Local Money (LOCAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Local Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Local Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Local Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Local Money مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -24.87% 30 يوم $ 0 -39.94% 60 يوم $ 0 -42.10% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Local Money (LOCAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Local Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.107261$ 0.107261 $ 0.107261 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -24.87% تغير السعر (7 أيام) -26.94%

معلومات سوق Local Money (LOCAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: