سعر Local Money (LOCAL)
سعر Local Money (LOCAL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LOCAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Local Money الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.67
- تغيير سعر Local Money خلال اليوم هو -24.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Local Money مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Local Money مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Local Money مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Local Money مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-24.87%
|30 يوم
|$ 0
|-39.94%
|60 يوم
|$ 0
|-42.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Local Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-24.87%
-26.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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