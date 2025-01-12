سعر LOAF (LOAF)
سعر LOAF (LOAF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.33K. يتم تحديث سعر LOAF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LOAF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.06
- تغيير سعر LOAF خلال اليوم هو +1.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.49M
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خلال اليوم، كان سعر LOAF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LOAF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LOAF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LOAF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.87%
|30 يوم
|$ 0
|-32.25%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LOAF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.03%
+1.87%
-13.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Loaf is the newest meme-driven coin baking up excitement in the crypto world! Inspired by the internet’s love for bread memes, Loaf combines humor and innovation to bring a fresh, playful approach to decentralized finance. More than just a token, Loaf is a movement built around community and good vibes, aiming to turn every transaction into a reminder of the lighter side of life. With its focus on inclusivity and community-driven decision-making, Loaf lets holders be part of something more than just financial gain—it's about building a culture of fun and sharing the love of memes on the blockchain. At its core, Loaf is powered by cutting-edge blockchain technology designed to keep investments secure and accessible. Its mission is to blend the playful spirit of internet culture with the opportunities of decentralized finance, creating a coin that's easy to love and even easier to laugh with. Whether you're a crypto pro or a newcomer, Loaf welcomes everyone to join in on the fun and take a slice of the meme economy. Don’t miss out on Loaf, where humor, boldness, and community come together to shape the future of crypto with a smile.
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