سعر loading (LOADING)
سعر loading (LOADING) المباشر لليوم هو USD 0.00000772. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.94K. يتم تحديث سعر LOADING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق loading الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.84
- تغيير سعر loading خلال اليوم هو -0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.47M
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خلال اليوم، كان سعر loading مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر loading مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر loading مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر loading مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.14%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر loading: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.02%
-0.14%
-12.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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