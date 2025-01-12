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سعر loading (LOADING) المباشر لليوم هو USD 0.00000772 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.94K . يتم تحديث سعر LOADING مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق loading الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.84 - تغيير سعر loading خلال اليوم هو -0.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 899.47M

أداء سعر loading (LOADING) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر loading مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر loading مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر loading مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر loading مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.14% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر loading (LOADING)

اكتشف أحدث تحليلات سعر loading: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000762$ 0.00000762 $ 0.00000762 24 ساعة مرتفع $ 0.00000792$ 0.00000792 $ 0.00000792 عالية طوال الوقت $ 0.00028689$ 0.00028689 $ 0.00028689 تغير السعر (1 ساعة) +1.02% تغير السعر (1يوم) -0.14% تغير السعر (7 أيام) -12.89%

معلومات سوق loading (LOADING)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: