سعر LNDRY (LNDRY)
سعر LNDRY (LNDRY) المباشر لليوم هو USD 0.02187011. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LNDRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LNDRY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 346.26
- تغيير سعر LNDRY خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LNDRY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LNDRY مقابل USD هو $ -0.0073593007 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LNDRY مقابل USD هو $ +0.0023517782 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LNDRY مقابل USD هو $ -0.02818971841696429 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.24%
|30 يوم
|$ -0.0073593007
|-33.65%
|60 يوم
|$ +0.0023517782
|+10.75%
|90 يوم
|$ -0.02818971841696429
|-56.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LNDRY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.24%
+2.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LNDRY is the privacy shield for your Ethereum transactions. Engineered as a unique Telegram bot, it mixes your transactions with others, erasing the direct path to your wallet. But it's more than a mixer — it's a community. LNDRY rewards its users with a share of the revenue, aligning privacy with mutual benefit. Our edge? Low fees and high privacy.
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