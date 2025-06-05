سعر LMGroupToken (LMGX)
سعر LMGroupToken (LMGX) المباشر لليوم هو USD 1.45. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 137.44M. يتم تحديث سعر LMGX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LMGroupToken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر LMGroupToken خلال اليوم هو -2.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 95.00M
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خلال اليوم، كان سعر LMGroupToken مقابل USD هو $ -0.03354404724172 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LMGroupToken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LMGroupToken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LMGroupToken مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.03354404724172
|-2.26%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LMGroupToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-2.26%
-2.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The LMGX project launches as a new digital token on the Ethereum blockchain network. The token will fuel the platform's ecosystem, enabling seamless transactions, access to exclusive services, and integration within the LM Group's financial and gaming infrastructure. LMGX is a utility token designed to enhance transactions within the LM Group ecosystem. Built on blockchain technology, it offers lower fees and faster processing for seamless transactions, smart contract automation to reduce risk and increase efficiency, enhanced security to ensure transparency and fraud protection, and scalability for smooth integration across multiple platforms, such as online gaming.
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