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سعر Llama (LLAMA) المباشر لليوم هو USD 0.01488637 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LLAMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Llama الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 327.85 - تغيير سعر Llama خلال اليوم هو -6.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Llama (LLAMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Llama مقابل USD هو $ -0.00102300527357736 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Llama مقابل USD هو $ -0.0025576093 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Llama مقابل USD هو $ -0.0053764373 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Llama مقابل USD هو $ -0.005897047883786064 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00102300527357736 -6.43% 30 يوم $ -0.0025576093 -17.18% 60 يوم $ -0.0053764373 -36.11% 90 يوم $ -0.005897047883786064 -28.37%

تحليل سعر Llama (LLAMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Llama: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01466452$ 0.01466452 $ 0.01466452 24 ساعة مرتفع $ 0.01630972$ 0.01630972 $ 0.01630972 عالية طوال الوقت $ 0.111532$ 0.111532 $ 0.111532 تغير السعر (1 ساعة) +1.47% تغير السعر (1يوم) -6.43% تغير السعر (7 أيام) -18.59%

معلومات سوق Llama (LLAMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: