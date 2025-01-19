سعر Llama (LLAMA)
سعر Llama (LLAMA) المباشر لليوم هو USD 0.01488637. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LLAMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Llama الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 327.85
- تغيير سعر Llama خلال اليوم هو -6.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Llama مقابل USD هو $ -0.00102300527357736 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Llama مقابل USD هو $ -0.0025576093 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Llama مقابل USD هو $ -0.0053764373 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Llama مقابل USD هو $ -0.005897047883786064 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00102300527357736
|-6.43%
|30 يوم
|$ -0.0025576093
|-17.18%
|60 يوم
|$ -0.0053764373
|-36.11%
|90 يوم
|$ -0.005897047883786064
|-28.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Llama: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.47%
-6.43%
-18.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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