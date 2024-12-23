سعر LIZA (LIZA)
سعر LIZA (LIZA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 452.53K. يتم تحديث سعر LIZA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LIZA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 971.64
- تغيير سعر LIZA خلال اليوم هو -6.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 743.14M
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خلال اليوم، كان سعر LIZA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LIZA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LIZA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LIZA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.34%
|30 يوم
|$ 0
|-6.93%
|60 يوم
|$ 0
|-24.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LIZA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
-6.34%
-28.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is $Liza?? A spicy, fire-breathing, hyper-deflationary digital token with AI-driven utility and groundbreaking data analytics. $LIZA is a fiery deflationary token equipped with a burning mechanism, but it's more than just a token - it's your personal AI-powered guide in the vast crypto wilderness. With $LIZA, investing becomes simple, fun, and rewarding - it continuously uncovers the next crypto opportunity. And the best part? You get to experience a working product from day one, with more on the way; this is only the beginning for LIZA. A suite of groundbreaking utilities is lined up, ready to turbocharge your crypto journey!
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