سعر Living the Dream (LTD)
سعر Living the Dream (LTD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 153.95K. يتم تحديث سعر LTD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Living the Dream الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Living the Dream خلال اليوم هو +1.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 170.04B
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خلال اليوم، كان سعر Living the Dream مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Living the Dream مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Living the Dream مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Living the Dream مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.38%
|30 يوم
|$ 0
|-45.78%
|60 يوم
|$ 0
|-27.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Living the Dream: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
+1.38%
-32.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Living the Dream ($LTD) is a cutting-edge decentralized advertising platform that aims to seamlessly connect Web2 and Web3 ecosystems, offering a unique blend of traditional and blockchain-based ad management. The platform provides robust, precise ad management tools that cater to both centralized and decentralized environments. Through community-driven governance, Living the Dream empowers its users to actively participate in decision-making processes, ensuring that the platform evolves in line with the needs and desires of its community. Additionally, its deep integration with the Shib Dream community strengthens its foundation, fostering collaboration and innovation within the ecosystem. By enabling smooth ad operations across various networks, Living the Dream is poised to revolutionize the way advertising is conducted in both Web2 and Web3 spaces.
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