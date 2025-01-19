سعر LiveGreen Coin (LGC)
سعر LiveGreen Coin (LGC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LGC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LiveGreen Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.54
- تغيير سعر LiveGreen Coin خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LiveGreen Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LiveGreen Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LiveGreen Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LiveGreen Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ 0
|-0.25%
|60 يوم
|$ 0
|-58.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LiveGreen Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.71%
-2.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
European initiative to reform the crypto currency market with special emphasis on environmental and green aspects. Behind the project are HAPPY PANDA Handels GmbH, founded in Austria, and the international companies attached to that, what’s more, the token even functions as a share in HAPPY PANDA Handels GmbH. In addition, it is based on a tender ecosystem, fron which the non-profit and for-profit tenders can benefit, driven partly by investors (DAO = Decentralized Autonomous Organization) and judged partly by the management of LGC. Aim to create a social platform that is a combination of a commercial platform (marketplace) and a social profile. This is a crypto - friendly platform, where ads are filtered through pre-inspection to prevent many unpleasant abuses. We intend to create a platform where the user can actually feel safe, and, of course, the LGC Token will be the basis of this.
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