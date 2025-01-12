سعر Live on Street until we hit 50M (HOMELESS)
سعر Live on Street until we hit 50M (HOMELESS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.68K. يتم تحديث سعر HOMELESS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Live on Street until we hit 50M الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 258.71
- تغيير سعر Live on Street until we hit 50M خلال اليوم هو -3.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 982.15M
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خلال اليوم، كان سعر Live on Street until we hit 50M مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Live on Street until we hit 50M مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Live on Street until we hit 50M مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Live on Street until we hit 50M مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.23%
|30 يوم
|$ 0
|-39.27%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Live on Street until we hit 50M: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.01%
-3.23%
-20.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet a determined German adventurer who has found himself on the picturesque island of Cyprus, chasing a dream as unique as it is ambitious. Living off the generosity of donations, he has embarked on an extraordinary journey filled with thrilling adventures, bold strategies, and unwavering determination. One of his most notable moves is burning part of his supply—a symbolic and tactical action that speaks volumes about his commitment to his cause. Every step of his journey tells a story of resilience, resourcefulness, and a burning desire to push boundaries. Whether he's forging new paths or inspiring those around him, his life is a testament to the power of determination and the magic of chasing a dream, no matter how unconventional. Cyprus has become the backdrop to a narrative that's nothing short of extraordinary, proving that an adventurous spirit knows no limits!
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