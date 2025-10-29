معلومات سعر Live Ai (LAU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة 24 ساعة منخفض 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 1.32 أدنى سعر $ 0.03125867 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -25.77%

سعر Live Ai (LAU) في الوقت الحقيقي هو $0.03131108. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LAU بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLAU على الإطلاق هو $ 1.32، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03125867.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LAU -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -25.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Live Ai (LAU)

القيمة السوقية $ 31.31K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.31K إمداد دورة التداول 1.00M إجمالي العرض 1,000,000.0

