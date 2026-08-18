سعر Live Action Roleplay اليوم

السعر المباشر لمشروع Live Action Roleplay (LARP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 22.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LARP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LARP.

يحتل Live Action Roleplay حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 822,605، مع عرض متداول قدره 999.89M LARP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LARP بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00105412 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00168736، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LARP بمقدار -21.20% خلال الساعة الماضية و+44.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 380.01K.

معلومات سوق Live Action Roleplay (LARP)

القيمة السوقية $ 822.61K$ 822.61K $ 822.61K الحجم (24 ساعة) $ 380.01K$ 380.01K $ 380.01K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 822.61K$ 822.61K $ 822.61K إمداد دورة التداول 999.89M 999.89M 999.89M إجمالي العرض 999,888,499.548298 999,888,499.548298 999,888,499.548298

القيمة السوقية الحالية لـ Live Action Roleplay هي $ 822.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 380.01K. العرض المتداول لـ LARP يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999888499.548298. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 822.61K.