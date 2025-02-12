احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LUD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LUD.

سعر Little Ugly Duck (LUD) المباشر لليوم هو USD 0.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LUD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Little Ugly Duck الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.59 - تغيير سعر Little Ugly Duck خلال اليوم هو -1.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Little Ugly Duck (LUD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Little Ugly Duck مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Little Ugly Duck مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Little Ugly Duck مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Little Ugly Duck مقابل USD هو $ -0.00000000000000000005756979878586691 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 -1.64% 30 يوم $ 0.0000000000 -13.29% 60 يوم $ 0.0000000000 -18.29% 90 يوم $ -0.00000000000000000005756979878586691 -100.00%

تحليل سعر Little Ugly Duck (LUD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Little Ugly Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 24 ساعة مرتفع $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.64% تغير السعر (7 أيام) +11.95%

معلومات سوق Little Ugly Duck (LUD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: