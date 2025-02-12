سعر Little Ugly Duck (LUD)
سعر Little Ugly Duck (LUD) المباشر لليوم هو USD 0.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LUD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Little Ugly Duck الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.59
- تغيير سعر Little Ugly Duck خلال اليوم هو -1.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Little Ugly Duck مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Little Ugly Duck مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Little Ugly Duck مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Little Ugly Duck مقابل USD هو $ -0.00000000000000000005756979878586691 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|-1.64%
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|-13.29%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|-18.29%
|90 يوم
|$ -0.00000000000000000005756979878586691
|-100.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Little Ugly Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.64%
+11.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Little Ugly Duck was launched as charity Token initially but the overwhelming support we received we made us rethink the plans and decided to make a utility for the token, Little Ugly Duck token would be used for studying online at Victoria IELTS College which is one of the most prestigious language institute in South Asia, Victoria IELTS College is a platinum Plus partner with British Council and has been the highest contributor at British Council for three years running. The C.E.O if Victoria is Mr. Naveed Niazi and he is the C.E.O at Little Ugly Duck as well. We plan to develop an App through which all holders would be able to access all cryptos out there the likes if Dex.guru and Poocoin.App, We plan to develop a LUD wallet followed by a LUD exchange. While we have decided to expand the scope and utility of the token, we still plan to donate a set amount through community driven polls to Charites across the globe, The beneficiaries would be decided by the community through polls conducted on Twitter, Telegram and Facebook. NFT markets, Staking's and LUD swap is also a part of the given Road map, The team is actively pursuing excellence and are proud to announce that things are going according to the outlined Road map.
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